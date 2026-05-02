Патриотическую встречу со школьниками провели в Лунево в Химках

28 апреля в рамках проекта «Связь времен: память и подвиг» в центре «Покров» состоялось мероприятие, посвященное знакомству школьников с военными экспонатами участников специальной военной операции и Великой Отечественной войны. Участники встречи смогли увидеть уникальные артефакты и услышать множество исторических фактов, которые помогли глубже понять значение героических событий прошлого.

Лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов отметил: «Важно, чтобы молодое поколение знало о героизме своих предков и гордилось их подвигами». Данное мероприятие направлено на воспитание патриотизма и сохранение памяти о подвигах земляков, что является важным шагом в формировании гражданской позиции молодежи.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная подчеркнула: «Патриотизм — это не просто слова, это действия, которые мы совершаем ради будущего нашей страны».

Подобные мероприятия играют ключевую роль в воспитании чувства гордости и ответственности у подрастающего поколения. Они помогают сохранить историческую память и вдохновляют молодежь на активное участие в жизни общества, обеспечивая прочную связь между прошлым и настоящим.