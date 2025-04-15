Патриотическую постановку в поддержку бойцов СВО покажут в Раменском 6 мая

Народный коллектив «Драматический театр „Содружество актеров“» представит арт-проект «Правда жизни» 4 мая в Орехово-Зуеве и 6 мая в Раменском. Постановку посвятили участникам и ветеранам специальной военной операции, фронтовым волонтерам и неравнодушным людям, помогающим фронту.

Проект создали по мотивам одноименной программы на Раменском радио. В концерте прозвучат произведения Дмитрия Артиса, Анны Долгаревой и автора-исполнителя Валентина Золотухина. Организаторами мероприятия выступили Комитет семей воинов Отечества Московской области, Комитет по культуре и туризму администрации Раменского муниципального округа и Муниципальное автономное учреждение «Раменский медиацентр».

Проект помогает объединить людей для помощи участникам специальной военной операции, а также воспитать в подрастающем поколении чувство патриотизма и любви к Родине.

Постановку «Правда жизни» покажут 4 мая в 11:00 в Доме культуры «Мечта» в Орехово-Зуеве и 6 мая в 18:30 во Дворце культуры имени Воровского в Раменском. Вход свободный.