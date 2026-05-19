Патриотическую лекцию об истории Крымского моста провели в Химках

В спортивной школе «Виктория» в Химках 15 мая состоялась лекция, посвященная годовщине открытия Крымского моста. Этот грандиозный объект стал символом возвращения Крыма в родную гавань.

Участниками встречи стали юные атлеты, их родители, тренеры и почетные гости. С приветственным словом выступил лидер Движения общественной поддержки, член партии «Единая Россия» Павел Миронов.

«Крымский мост — это больше, чем транспортная артерия. Это воплощение силы духа нашего народа и доказательство того, что для России нет невыполнимых задач. Проводя такие встречи в спортивной школе, мы показываем молодежи: великие достижения начинаются с мечты, упорства и любви к своей Родине», — отметил Павел Миронов.

Участникам рассказали о «стройке века». Мост, открытый для автомобильного движения в мае 2018 года, стал самым длинным в России и Европе. Слушатели узнали, насколько сложным был этот проект с инженерной точки зрения: строителям приходилось работать в условиях непростого морского грунта, высокой сейсмической активности и частых штормов.

«Помнить свою историю и гордиться достижениями страны — фундамент, на котором растет настоящий гражданин и патриот. Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции защищают суверенитет и будущее России, такая связь времен особенно важна. Мы воспитываем в подрастающем поколении дух победителей, ориентируясь на тех, кто строит великие объекты и кто стоит на защите наших границ», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Лекция стала частью масштабной патриотической работы, которая ежедневно ведется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что ее ключевая цель — объединение разных поколений жителей вокруг общих ценностей: любви к России, гордости за свой край и уважения к историческому наследию.