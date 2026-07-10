Патриотическую акцию в поддержку СВО провели в Химках

В Доме культуры «Фирсановка» в Химках прошла патриотическая акция в поддержку участников специальной военной операции. В мероприятии приняли участие ветераны, родственники бойцов, волонтеры и жители округа.

Для гостей организовали несколько тематических площадок, мастер-класс по изготовлению декоративных свечей и зону с угощениями. На территории Дома культуры высадили саженцы орешника в знак благодарности защитникам Отечества.

«Поддержка защитников Отечества начинается с простых поступков. Совместный труд объединяет людей разных поколений. Именно в таких делах рождаются уважение к истории своей страны и благодарность тем, кто ее защищал», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Такие акции объединяют жителей, помогают сохранять память о защитниках Отечества и показывают, что уважение к истории начинается с личного участия. Именно из таких встреч складываются добрые традиции нашего округа», — отметил заместитель председателя Совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова добавила, что в Химках регулярно проходят культурные, спортивные, патриотические и семейные мероприятия, которые делают жизнь города более насыщенной.