Патриотическую акцию «Письмо солдату» провели в День защиты детей в Химках

В акции также приняли участие «Волонтеры Подмосковья». Дети в своих посланиях пожелали защитникам сил, мужества, крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой.

«Такие акции имеют особое значение для духовной поддержки бойцов. Эти письма — важный знак того, что их подвиг помнят и ценят», — подчеркнул руководитель отделения Ассоциации ветеранов CBO по городскому округу Химки Александр Александров.

Отметим, что подобные акции прошли и в других городах региона. А в Химках в парке Толстого в День защиты детей работали разнообразные интерактивные площадки, фотозоны с аниматорами и ростовыми куклами. Юным участникам праздника раздали мороженое.