Патриотическую акцию ко Дню защитника Отечества провели в НИКИ детства

В отделении реабилитации стационара Научно-исследовательского клинического института детства 20 февраля провели патриотическое мероприятие. Его посвятили Дню защитника Отечества.

Юные пациенты вместе с волонтерами изготовили праздничные открытки и поделки для бойцов специальной военной операции.

Творческий процесс стал частью реабилитационной программы. Подобные занятия помогают детям развивать мелкую моторику, снимать эмоциональное напряжение и налаживать социальные связи в период лечения.

«Наши юные пациенты, проявляя заботу о защитниках, сами становятся сильнее. Мы благодарим волонтеров за неравнодушие и помощь в организации таких значимых мероприятий, которые объединяют поколения», — отметила директор института Нисо Одинаева.

Все созданные детьми работы с пожеланиями передадут бойцам на фронт в рамках праздничной акции.

В медицинском учреждении подобные мероприятия проводят регулярно — взаимодействие с волонтерскими организациями и тематические встречи стали в медицинской организации традицией.