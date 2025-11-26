Патриотическое мероприятие ко Дню военной присяги прошло в Химках

Вместо привычных тренировок здесь говорили о долге, чести и словах, которые обязывают служить Родине. Мероприятие, посвященное Дню военной присяги, объединило познавательную лекцию и практическое участие в сборе гуманитарной помощи.

«Очень важно помнить свою историю и воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении. Рассказывая о таких священных ритуалах, как военная присяга, мы объясняем детям, что такое долг, честь и ответственность перед своей страной. Это основа, на которой строится сильное и непобедимое государство», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

После рассказа о значении военной присяги — торжественной клятвы, которая является моральным и юридическим обязательством перед Отечеством — участники перешли к практическим действиям. Ребята помогли погрузить в машины собранную гуманитарную помощь для отправки на передовую.

«Помогать нашим военным — это наш общий долг. С первых дней специальной военной операции в Химках организован масштабный сбор гуманитарных грузов. За это время благодаря неравнодушию жителей, предприятий и волонтеров было собрано и отправлено на фронт уже более 600 тонн помощи. Каждая такая посылка — это наша весточка поддержки для ребят», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Как отметила муниципальный депутат Ирина Спирина, это событие стало частью системной работы по патриотическому воспитанию, объединяющей разные поколения химчан вокруг общих ценностей любви к Родине и уважения к ее истории.