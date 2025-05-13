В филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени Николая Бурденко, расположенного в микрорайоне Купавна, состоялось патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное Дню полного освобождения Крыма. Участие в событии приняли депутат окружного совета Сергей Щукин, сотрудники госпиталя и местные жители.

Учитель истории Андрей Телегин рассказал участникам о ключевых событиях Крымской наступательной операции 1944 года. «Операция началась 8 апреля и завершилась 12 мая разгромом немецкой 17-й армии силами четвертого Украинского фронта и Отдельной Приморской армии. Гитлер называл Крым вторым Сталинградом», — поделился Телегин.

Руководитель волонтерского отряда Виктория Терентьева выступила с речью о значении гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, подчеркнув вклад волонтеров в поддержку бойцов.

Особое место в программе занял конкурс, приуроченный к Международному дню медицинских сестер. В нем соревновались 40 медсестер, разделенные на пять команд. Участницы продемонстрировали профессиональные знания и навыки. Победу одержала команда «Фактор риска», второе место заняла команда «Чиж», а третье — «Адреналин». Победители получили призы и благодарственные письма.

В завершение мероприятия участникам вручили благодарности и удостоверения сторонников партии «Единая Россия», отметив их вклад в патриотическую работу.