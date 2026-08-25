Патриотический велопробег прошел в Солнечногорске

К велопробегу присоединились ветераны СВО, дети и активные жители округа. С российскими флагами они проехали вокруг памятника «Вечная слава Выстреловцам, павшим в боях за Советскую Родину», выразив уважение к государственным символам страны и продемонстрировав единство.

«Для нас День Государственного флага — это не просто памятная дата, а возможность еще раз показать, что нас объединяют общие ценности, история и любовь к Родине. Особенно важно, что вместе с нашими бойцами в акции участвуют дети и молодежь — они видят пример единства и сами становятся частью этой традиции», — подчеркнул руководитель Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Дмитрий Воробьев.

После велопробега каждому участнику вручили памятную медаль. По словам организаторов, проведение таких мероприятий способствует сохранению исторической памяти и укреплению связи между поколениями.

К событию также присоединились представители общественной организации «Боевое братство».