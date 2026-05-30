Патриотический урок ко Дню пограничника прошел в Химках

28 мая в школе «Наследие» в Химках прошел торжественный открытый урок, посвященный Дню пограничника. В одном зале собрались ученики, их родители, педагоги и почетные гости, чтобы чествовать защитников самых протяженных границ в мире.

С приветственным словом к собравшимся обратился лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов. Он отметил: «Быть пограничником — это особая миссия, требующая не только отменной физической подготовки, но и стального характера. История погранвойск — это летопись беспримерного мужества, от первых застав Древней Руси до героев Брестской крепости и современных защитников рубежей. Мы хотим, чтобы наши дети понимали: безопасность великой страны начинается именно с того самого пограничного столба, за которым стоят люди, верные присяге до конца».

В ходе урока участникам рассказали о богатой истории становления пограничной службы России. Школьники узнали, что официальной точкой отсчета для современной службы стал декрет 1918 года об учреждении пограничной охраны, однако традиции защиты границ уходят корнями в глубокое прошлое. Особое внимание уделили героизму моряков-пограничников, авиации и специалистов-кинологов.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул: «Помнить свою историю — значит иметь внутренний стержень и четкие ориентиры. Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, преемственность поколений ощущается особенно остро. Наши бойцы на передовой проявляют ту же отвагу и верность долгу, что и пограничники всех времен. Воспитание патриотизма в подрастающем поколении — это работа над тем, чтобы каждый ребенок гордился своей страной и чувствовал ответственность за ее будущее».

Урок мужества в школе «Наследие» стал частью масштабной патриотической работы, которая ежедневно реализуется в Химках. Ее ключевая цель — объединение химчан всех поколений вокруг общих ценностей: любви к России и к своему родному городу. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что в рамках этой работы в округе регулярно проходят тематические мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО.