Патриотический спектакль театра из Забайкалья прошел в Раменском

Жители и гости Раменского округа собрались в ДК «Сатурн», чтобы увидеть музыкально-хореографический спектакль «Спасибо, ребята!». Патриотическую постановку представили актеры из Читы.

Артисты государственного музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры» в рамках гастрольного тура по Московской области провели благотворительную акцию для ветеранов Вооруженных Сил, специальной военной операции и их семей.

«Мне искренне приятно отметить, что из 10 городов центром подведения итогов стало именно Раменское. Это одна, наверное, из самых патриотических столиц нашего родного Подмосковья, потому что именно здесь производятся самые надежные наши самолеты, именно здесь испытывают их на прочность, именно отсюда они вылетают для того, чтобы выполнить свой боевой долг», — отметила заместитель генерального директора Ассамблеи народов России Ирина Бабакова.