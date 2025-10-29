Патриотический спектакль театра из Забайкалья прошел в Раменском
Жители и гости Раменского округа собрались в ДК «Сатурн», чтобы увидеть музыкально-хореографический спектакль «Спасибо, ребята!». Патриотическую постановку представили актеры из Читы.
Артисты государственного музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры» в рамках гастрольного тура по Московской области провели благотворительную акцию для ветеранов Вооруженных Сил, специальной военной операции и их семей.
«Мне искренне приятно отметить, что из 10 городов центром подведения итогов стало именно Раменское. Это одна, наверное, из самых патриотических столиц нашего родного Подмосковья, потому что именно здесь производятся самые надежные наши самолеты, именно здесь испытывают их на прочность, именно отсюда они вылетают для того, чтобы выполнить свой боевой долг», — отметила заместитель генерального директора Ассамблеи народов России Ирина Бабакова.
Спектакль «Спасибо, ребята» — о военном времени и подвигах защитников Отечества. По словам организаторов, в Забайкальском крае эта постановка особенно популярна, в том числе как музыкальный урок истории для подрастающего поколения. Артисты рассказывали со сцены истории солдат, исполняли патриотические песни и народные танцы. Вместе с ними пел весь зал, а жены бойцов СВО не сдерживали своих слез.
Актеры государственного музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры» не просто выразили благодарность участникам СВО на языке искусства. Своим спектаклем «Спасибо, ребята» они объединили сцену и зрительский зал общим чувством гордости за героев страны.