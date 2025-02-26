Патриотический спектакль прошел в Доме культуры «Гармония» в Воскресенске

Мероприятие состоялось в рамках областной акции «Наследники поколения победителей». Оно было приурочено к годовщине начала СВО, а также посвящалось Году защитника Отечества и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Зрителям представили речевой спектакль театра-студии «Образ» «Ее зовут Елкой». Режиссеры Виктория и Андрей Стекловы воплотили на сцене историю трепетной дружбы и неслучившейся любви девочки по прозвищу Елка и московского мальчика Леньки. Рассказ о том, как быстро и беспощадно могут повернуться судьбы обычных детей, которые вынуждены пожертвовать собой, никого не оставил равнодушным.

Все желающие смогли оставить пожелания участникам спецоперации с помощью QR-кода, который показали на экране. Ребята написали искренние слова благодарности и добрые сообщения защитникам.

Гости мероприятия также смогли взять на память распечатанные фотографии, сделанные в тематической интерактивной фотозоне.

В Подмосковье в патриотической акции, к которой присоединились 50 домов культуры, приняли участие более семи тысяч школьников и студентов.