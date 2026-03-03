Патриотический шахматный турнир прошел в Пушкино

В Пушкинском округе состоялись соревнования по шахматам, посвященные Дню защитника Отечества. Участниками турнира стали 29 человек, среди которых были ветераны, местные жители и общественные деятели.

Игры проходили 28 февраля по швейцарской системе. За время турнира соперники сыграли 126 партий. Организаторы подвели итоги в нескольких категориях и наградили 12 лучших шахматистов. Победителям вручили медали и почетные грамоты.

«Шахматы для СВОих» — проект, направленный на поддержку ветеранов и участников специальной военной операции, а также их семей, — рассказали организаторы. — Мы хотим укрепить социальные связи и напомнить о важности патриотических ценностей».

Особым гостем турнира стал ветеран спецоперации Руслан Садиров. Вместе с Валерием Насоновым и Александрой Летучевой он получил специальный приз «За волю к победе». Среди участников также были депутаты Совета депутатов округа Анна Дунаева и Николай Михайлин, активисты из «Молодой гвардии».