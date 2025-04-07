Патриотический концерт в поддержку участников СВО прошел в Красногорске

В Доме культуры «Луч» в Красногорске состоялся масштабный патриотический концерт, посвященный защитникам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Мероприятие организовала группа «Мы рядом» совместно с творческими коллективами ДК и сельского клуба «Поздняково».

«Мы рядом» — это группа неравнодушных людей: жен, матерей, сестер и друзей бойцов. Они каждый месяц отправляют машины с грузом для участников специальной военной операции.

Открыла патриотический концерт общая молитва, которую провел настоятель Скорбященского храма села Ильинское Алексий Чесноков. На мероприятии чествовали волонтеров, оказывающих защитникам помощь и поддержку. В зале собрались и действующие бойцы, которые поделились с собравшимися своими историями.

На сцене выступили группы «Роктябрята» и «Зверобой», вокальный ансамбль «Импульс», фольклорный ансамбль «Жива», студия народного танца «Планета», хореографический коллектив Odonata и детский фольклорный ансамбль «Яблоня».