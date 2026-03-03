Патриотический концерт участника СВО Александра Сергеева прошел в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Дворец культуры «Химик» в Воскресенске принял уникальный патриотический концерт. Перед зрителями выступил действующий участник специальной военной операции, музыкант и поэт Александр Сергеев.

Артист привез в округ не просто музыкальную программу, а часть своей фронтовой души. Он исполнил песни, рожденные в условиях СВО. Особую глубину вечеру придали композиции на стихи Сергея Лобанова — еще одного участника спецоперации, лауреата премии Минобороны России в области культуры и искусства.

«Я хочу, чтобы через музыку люди почувствовали то, что чувствуем мы там, на передовой. Нашу веру, наше братство и любовь к родине», — сказал Александр Сергеев.

Прозвучавшие песни рассказывали о силе духа русского солдата, о фронтовом товариществе и памяти о павших героях. Каждое слово находило отклик в сердцах зрителей. В зале царила атмосфера единения и гордости за страну.

