Патриотический концерт с участием полуфиналистки «Голоса» прошел в Химках

Певица исполнила тематические военные композиции, посвященные специальной военной операции. Также звучали песни о Химках, о России, о патриотизме.

На концерте выступил и певец, композитор, член Международного союза музыкальных деятелей Гурам Грановский. Он написал множество музыкальных произведений о своей малой родине: «Я еду в Химки», «От Сходни до Фирсановки», «Химки — вперед!», «Подрезково».

Кроме того, исполнители рассказали, что заняты не только творческой деятельностью, но и помощью на передовой. Так, они входят в состав военно-патриотической бригады, поднимают боевой дух солдат на фронте и в госпиталях.

Отметим, что в Химках особое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи. Так, в округе регулярно проводят тематические концерты, мастер-классы, кинопоказы, встречи с участниками боевых действий и многое другое.