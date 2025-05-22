Патриотический концерт «Нашим Героям посвящается» прошел в Чехове

Во Дворце культуры «Дружба» в городском округе Чехов состоялось патриотическое мероприятие «Нашим Героям посвящается», проходившее в рамках народного проекта. Перед началом концерта на площади около ДК работала благотворительная ярмарка, организованная Чеховским благочинием.

На ней были представлены вязаные изделия, игрушки, предметы декора и интерьерные вещи, а также мыло ручной работы. Все товары изготовили прихожане местной церкви, воспитанники воскресной школы и неравнодушные жители округа. Собранные средства направят на поддержку 252-го гвардейского мотострелкового полка. В мероприятии приняли участие около 400 человек. Среди почетных гостей были семьи участников специальной военной операции, председатель Благотворительного фонда во имя Архистратига Божия Михаила Людмила Шакурова, глава Чехова Михаил Собакин, председатель Совета депутатов Галина Козина и координатор фонда «Защитники Отечества» Елена Дороничева.

Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов 1/3 Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов 2/3 3/3

«В нынешние времена особенно остро ощущается необходимость воспитания у молодого поколения чувства патриотизма, гордости за свою страну и уважения к тем, кто защищает ее интересы. Такие мероприятия, как сегодняшний концерт, помогают нам сохранить историческую память, укрепить дух единства и сплоченность нашего общества. Они напоминают нам о том, что свобода и мир — это те ценности, за которые стоит бороться и которые нужно беречь», — отметил Михаил Собакин. В ходе концерта были представлены истории солдат, проявивших мужество на фронте. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших в ходе специальной военной операции бойцов, в том числе жителей Чехова. Родным героев вручили цветы и подарки в знак благодарности за их подвиг.

Для зрителей выступили православный военный хор инженерных войск Министерства обороны России «За веру и Отечество» и другие исполнители с песнями и стихами. Народный проект «Нашим героям посвящается» реализуется Благотворительным фондом во имя Архистратига Божия Михаила при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.