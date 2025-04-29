Патриотический флешмоб прошел в Истре

Под музыку военных лет у мемориала «Рубеж Славы» в Снегирях активисты поддержали бойцов СВО и вспомнили героев Великой Отечественной войны. В мероприятие приняли участие более 80 человек.

Место для патриотической акции выбрали не случайно — на этом месте в 1941 году воины-сибиряки остановили фашистов. Участники акции пришли с фотографиями своих родственников, которые сражались с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны, и встали в форме английской буквы V — символа победы. После флешмоба они возложили цветы к Вечному огню и расправили большой флаг «Победы».

«Наши деды и отцы испытали такое горе, что не дай бог никому. Мы обязаны помнить нашу историю, подвиг наших дедов и отцов. поэтому мы участвуем в этих мероприятиях. И показываем молодежи, что это нужно помнить всегда», — поделился участник флешмоба Иван Бакунин.

К патриотической акции присоединились депутаты, волонтеры, юнармейцы, ветераны, участники СВО и неравнодушные люди.