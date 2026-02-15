Патриотический фестиваль «Время выбрало нас» прошел в Серпуховском округе

Творческая программа объединила около ста участников из Серпухова, Пущино и Протвино. На сцене выступили солисты, творческие коллективы и чтецы с номерами, посвященными ратному подвигу и любви к Родине. Подготовка к событию велась в течение всего года.

Особое внимание уделили почетным гостям — матерям ветеранов боевых действий в Чеченской Республике и погибших защитников Отечества — участников специальной военной операции.

«Такие встречи с живым словом и музыкой формируют у подрастающего поколения правильные ценности, чувство гордости за свою страну и ее героев. Важно, чтобы дети знали историю и росли настоящими патриотами», — отметила депутат окружного Совета Елена Акимова.