Патриотический диктант по истории ВОВ пройдет в Зарайске 24 апреля

В этом году акция посвящена 130-летию Маршала Победы Георгия Жукова. Отдельные вопросы будут связаны с подвигами героев специальной военной операции. Каждый сможет проверить свои силы на одной из 15 площадок в Зарайске или присоединиться к акции онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Участники смогут не только ответить на вопросы, но и написать письма бойцам на передовую, которые доставят адресатам. Кроме этого, «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут игру «1418». В год, объявленный президентом Годом единства народов России, ее посвятили теме исторического единства. Присоединиться к игре можно на сайте игра-1418.рф.

«Диктант Победы — это не экзамен, а возможность прикоснуться к живой истории. Мы должны помнить, какой ценой завоеван мир, и поддерживать тех, кто сегодня защищает нашу Родину. Приходите сами, приводите друзей и родителей — вместе мы сохраним правду о подвиге народа», — подчеркнула руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Наталья Якушкина.

Федеральные победители акции получат приглашения на Парад Победы на Красной площади, а абитуриенты с высокими баллами — дополнительные баллы при поступлении в вузы.