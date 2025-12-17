Патриотический час прошел в школе Зарайска

Это мероприятие было призвано не просто проинформировать, но и привить юным жителям Зарайска чувство гордости за героическое прошлое и настоящее Отечества. В ходе встречи ребята получили уникальную возможность погрузиться в богатую историю одной из самых высоких и почитаемых российских наград — ордена Святого Георгия Победоносца, который на протяжении веков являлся символом доблести, чести и служения Родине.

«Им подробно рассказали о времени его учреждения — в эпоху великой Екатерины II, о его статусе как высшей военной награды, а также о тех, кто и за какие заслуги на полях сражений удостаивался этой государственной чести. Особый смысл мероприятию придало присутствие почетного гостя — Михаила Минаева, ветерана специальной военной операции и руководителя штаба Комитета семей воинов Отечества Зарайска. Его личный пример и опыт стали мощным дополнением к историческому экскурсу», — отметили организаторы.

Он не только пообщался со школьниками, ответил на их вопросы о службе и долге, но и предоставил им возможность вживую рассмотреть и примерить элементы современного боевого снаряжения — бронежилеты, шлемы, средства связи и другие важные компоненты экипировки.