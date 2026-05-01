Патриотический час о ликвидаторах Чернобыля провели в Химках

27 апреля в лицее № 21 провели патриотический час, посвященный Международному дню памяти о Чернобыльской катастрофе. Жители Химок, школьники, педагоги и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова воздали дань уважения ликвидаторам аварии — людям, чья работа спасла тысячи жизней.

Участники обсудили роль химчан в устранении последствий взрыва на атомной электростанции. Мало кто знает, но в зоне отчуждения трудились 774 жителя округа. Они выполняли инженерные задачи, обеспечивали безопасность и помогали пострадавшим.

Екатерина Красильникова подчеркнула: «Эта катастрофа остается ключевой страницей истории нашей страны. Люди, работавшие на АЭС, сделали выбор не раздумывая. Для меня важно, чтобы наши школьники знали и помнили об этом».

Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из крупнейших техногенных трагедий XX века. Она потребовала дисциплины, точности, готовности принять ответственность в условиях полной неопределенности. И химчане оказались среди тех, кто с этой задачей справился достойно.

Тему внутреннего выбора продолжил муниципальный депутат Руслан Шаипов: «Пример этих людей помогает иначе взглянуть на любые испытания. Их стойкость остается ориентиром для каждого, кто ищет опору в трудные моменты».

Встреча в лицее № 21 стала важным событием для всего округа. Участники обратились к истории, которая и спустя десятилетия учит главному — мужеству и человечности. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что ценность подобных мероприятий заключается в честном разговоре о подвиге и уважении к людям, которые определили судьбу страны.