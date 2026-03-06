Патриотический час о герое СССР прошел в Воскресенске

В школе № 3 Воскресенска состоялся патриотический час, посвященный трижды Герою Советского Союза летчику Александру Покрышкину. Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех V единстве поколений».

Сотрудники городской библиотеки № 2 показали учащимся кадры исторической хроники времен Великой Отечественной войны. Они рассказали о жизни знаменитого летчика: от детского восхищения самолетами до фронтовых подвигов и создания легендарной тактики «высота — скорость — маневр — огонь».

Руководитель воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура рассказал школьникам о событиях на полях сражений в настоящее время. Он провел параллели между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией.

Стегура также передал слова благодарности от бойцов всем, кто участвует в сборе гуманитарной помощи и пишет письма.