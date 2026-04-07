Патриотические встречи к годовщине фонда «Защитники Отечества» прошли в Химках

В городском округе Химки прошли тематические встречи к третьей годовщине указа о создании фонда «Защитники Отечества». Центральной площадкой стала школа «Лига Первых», где 6 апреля состоялась программа с участием жителей, депутатов и общественников.

В округе организовали серию событий, посвященных дате создания государственного фонда. В них приняли участие школьники, представители власти и активисты. Основное внимание уделили поддержке военнослужащих и их семей, а также просветительской работе.

На базе школы «Лига Первых» для гостей подготовили информационную часть. Участникам рассказали о задачах фонда и его работе в регионе. После этого прошел практический мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова отметила значимость таких встреч.

«Такие встречи помогают не только узнать больше об истории фонда, но и объединяют людей вокруг общей цели — поддержки защитников нашей страны и их семей», — сказала она.

К программе присоединились депутаты Галина Болотова и Юлия Ишкова. По словам Ишковой, участие молодежи играет важную роль.

«Важно, что молодые люди включаются в такие инициативы. Это формирует уважение к подвигу защитников Отечества и чувство ответственности», — подчеркнула она.

Депутат Александр Васильев обратил внимание на формат общения. Он отметил, что подобные площадки дают возможность открытого диалога и объединяют разные поколения. По его словам, это способствует укреплению ценностей взаимопомощи и готовности поддержать тех, кто защищает страну.