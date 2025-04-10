Патриотические мероприятия к годовщине суверенитета ДНР прошли в Химках

В рамках мероприятий для жителей округа организовали телемост с Донецкой Народной Республикой и подготовили выступления юных спортсменов. Участие приняли депутаты, школьники и представители спортивных организаций.

В филиале РКТ «МАИ» состоялся телемост между жителями Химок и представителями Донецкой Народной Республики. Встреча была приурочена к годовщине провозглашения суверенитета ДНР. В мероприятии участвовали муниципальные депутаты Юлия Мамай и Надежда Смирнова.

«Этот день является символом свободы, силы духа, патриотизма и единства жителей Республики», — отметила Юлия Мамай.

Перед гостями выступили воспитанники спортивной школы «Надежда» с показательной программой. Также говорили о поддержке, которую оказывает Федерация черлидинга и чир спорта Московской области спортсменам из ДНР, продолжающим тренировки и выступления в условиях специальной военной операции.

Отдельная встреча прошла на территории лицея № 10. Ее участникам рассказали о проведенном в Донецкой Народной Республике референдуме и последующем вхождении региона в состав России.