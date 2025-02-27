Патриотические мероприятия к годовщине начала СВО прошли в Химках

Десятки патриотических уроков были приурочены к годовщине начала специальной военной операции. В образовательных учреждениях прошли лекции, мастер-классы и открытые уроки, где учащиеся могли пообщаться с участниками боевых действий и задать интересующие вопросы.

Одним из ключевых событий стала встреча в лицее № 15, где депутат Совета депутатов, участник СВО Артур Каримов, пригласил действующих бойцов. Они рассказали о службе, боевом опыте и патриотизме, а также ответили на вопросы учеников.

«Низкий поклон всем, кто защищал и сейчас защищает Отечество. Все мы — одна большая страна, и самое главное для каждого из нас — единство и сплоченность», — отметил Артур Каримов.

Дополнением к встрече стало выступление хора лицея, который исполнил патриотические композиции, символизирующие мужество, стойкость и любовь к Родине.

Патриотические уроки также прошли в школе «Флагман» и дошкольном отделении «Калинка». Муниципальные депутаты Евгений Иноземцев и Юлия Мамай подчеркнули, что изучение истории России необходимо каждому гражданину.

«Уверена, что поколение за поколением будут изучать события СВО на уроках мужества и истории», — заявила Юлия Мамай.

Патриотические мероприятия в Химках проходят в рамках масштабной программы, направленной на укрепление единства поколений. В рамках проекта ежедневно организуются открытые уроки, мастер-классы, кинопоказы, встречи с ветеранами, культурные и спортивные события, способствующие воспитанию уважения к истории страны и ее героям.