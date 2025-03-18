Патриотическая выставка прошла в храме Орехово-Зуева

Собор Рождества Пресвятой Богородицы распахнул свои двери для проведения мероприятия в рамках патриотического проекта «Спасибо тебе, солдат!», направленного на поддержку военнослужащих и сохранение памяти о героях Отечества. Одним из центральных событий стала выставка «Между прошлым и будущим».

Экспозиция представила зрителям работы студентов-художников, созданные в рамках проекта. Особое место на выставке заняли портреты участников специальной военной операции, а также портреты ветеранов Великой Отечественной войны, передающие уважение к подвигу защитников Родины. Еще одним важным элементом проекта стала инициатива молодежи, пишущей письма поддержки солдатам.

Проект «Спасибо тебе, солдат!» реализуется в округе уже на протяжении года и, по словам организаторов, за это время стал важной площадкой для выражения поддержки военнослужащим, укрепления связи между поколениями и сохранения исторической памяти о подвигах защитников Отечества.