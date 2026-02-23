Патриотическая выставка прошла в Химках

В постоянной экспозиции комплекса представлены уникальные экспонаты, посвященные подвигам защитников Родины. Посетители познакомились с реликвиями и посмотрели аудиовизуальную инсталляцию, в которой прозвучали истории о мужестве и патриотизме. У всех желающих была возможность написать и передать письма поддержки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

— Данная встреча позволила в преддверии Дня защитника Отечества вспомнить не только о мужественных подвигах героев прошлого, но и настоящего. Особо ценно, что эти события объединили в себе и историю, и творчество, и живое общение, — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

После экскурсии состоялся патриотический концерт «Защитнику быть — Родине служить!». Ветеранов СВО пригласили на сцену, чтобы они обратились с поздравлениями к зрителям. Творческие коллективы Дворца культуры «Родина» выступили с музыкальными номерами. В программе прозвучали песни, которые вся страна знает наизусть.