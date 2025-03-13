Патриотическая встреча участника СВО с детьми прошла в Серпухове

Боец спецоперации Даниил посетил Единый центр поддержки участников СВО в Серпухове и членов их семей. На встрече он рассказал ребятам о фронтовых буднях.

В январе 2025 года Даниил отправился на фронт добровольцем. До подписания контракта он руководил Центром гражданско-патриотической работы «Серпухович» и постоянно ездил с гуманитарными миссиями в зону боевых действий и в госпитали, помогал нуждающимся. Когда Даниил понял, что может быть полезен на передовой, ушел на фронт.

Для своих воспитанников Даниил — пример для подражания. Он провел беседу с ребятами и рассказал про боевые будни.

Активисты Центра поддержки участников СВО передали гуманитарную помощь, которую Даниил доставит сослуживцам.

«Даниил — настоящий мужчина, стойкий и смелый. Ждем его домой с Победой!» — рассказала заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова.