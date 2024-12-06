Патриотическая встреча школьников с ветеранами СВО прошла в Подольске

В преддверии Дня Героев Отечества и годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой в Великой Отечественной войне в гимназии имени Подольских курсантов прошла встреча учеников с участниками СВО. Почетными гостями стали майор гвардии Александр Белоусов и Герой России командир штурмового отряда Александр Бородин, которые пришли вместе со своими супругами, продемонстрировавшими пример силы любви и верности.

Военнослужащие поделились с гимназистами своими историями, рассказали, как защищают родину, и объяснили, почему важно оставаться человеком даже в самых сложных обстоятельствах. Они честно и доступно отвечали на вопросы школьников, говорили о ценности семьи, важности поддержки близких и других жизненных уроках.

Юнармейцы гимназии выразили желание наладить сотрудничество со штурмовым отрядом Александра Бородина. Ребята планируют организовывать совместные мероприятия, отправлять письма и гуманитарную помощь на передовую. Для гимназистов гости стали настоящими наставниками и примером для подражания.

В завершение встречи ученики передали бойцам новогодние подарки и письма с пожеланиями скорейшего выздоровления для раненых в госпиталях, а также теплые слова поддержки для тех, кто находится на передовой. Гимназисты пожелали всем защитникам скорейшего возвращения домой к своим семьям.

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