Патриотическая встреча молодежи с ветеранами СВО прошла в Солнечногорске

В Центре Ассоциации ветеранов СВО городского округа Солнечногорск состоялось мероприятие «Наставник Z», объединившее школьников, юнармейцев и волонтеров «Молодой гвардии». Ребята пообщались с военнослужащими, военным корреспондентом и представителями администрации.

На встрече участники обсудили патриотические ценности, любовь к Родине и поддержку бойцов на передовой. Речь шла о личных историях бойцов, их опыте, планах, а также о том, как простые письма из дома придают силы в сложных условиях.

В дискуссии участвовали руководитель Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Иван Цыбуля, советник главы округа Виктория Куракова, руководитель местной фракции «Единой России» в Совете депутатов Ольга Гончар, военный корреспондент «Московского комсомольца» Лина Корсак, начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова, а также члены ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска.

«Очень важно, чтобы молодое поколение имело возможность напрямую общаться с теми, кто сегодня защищает нашу Родину. Такие встречи помогают формировать правильные ценности, воспитывать в ребятах чувство долга и гордости за свою страну», — отметила советник главы городского округа Солнечногорск по вопросам поддержки СВО Виктория Куракова.

В завершение Иван Цыбуля подарил ребятам игрушку Чебурашку, которая стала символом специальной военной операции. Следующая встреча в подобном формате пройдет 22 августа, ее посвятят Дню Государственного флага Российской Федерации.