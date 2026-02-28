Патриотическая встреча ко Дню Сил специальных операций прошла в Химках

Событие было организовано в рамках региональной программы «Успех V единстве поколений». Жителям прочитали лекцию об истории Сил и провели экскурсию в Музей специальной военной операции на ВДНХ.

Мероприятие началось в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Гостям рассказали о создании Сил специальных операций и значении памятной даты. Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева подчеркнула, что этот день — символ мужества и преданности Родине.

Перед слушателями выступил участник боевых действий, представитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Владислав Степушин. Он поделился личным опытом службы и рассказал о задачах, которые бойцы выполняют на самых сложных направлениях.

После лекции участники отправились на экскурсию в павильон № 58 на ВДНХ, где расположен музей. Экскурсоводы объяснили роль подразделений в современной истории.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова отметила, что бойцы выполняют самые ответственные и рискованные задачи. По ее словам, для них нет невыполнимых приказов — есть цель и страна, которую нужно защитить.

Депутат Юлия Ишкова напомнила, что День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в честь подразделений, обеспечивающих безопасность государства.