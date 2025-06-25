Патриотическая лекция о фильме «Дожить до рассвета» прошла в Химках

На мероприятии вспомнили о героизме молодежи времен Великой Отечественной войны. Основой для обсуждения стал фильм «Дожить до рассвета», рассказывающий о подвигах юных защитников Родины. С приветственным словом к участникам обратились председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Через такие фильмы и живое общение мы передаем молодежи не только знания, но и уважение к истории. Ведь она не только в учебниках, но и в нас самих, наших семьях, людях рядом», — отметил Сергей Малиновский.

В рамках встречи прошла лекция о содержании фильма, а также мастер-класс для детей под названием «Письмо солдату». Участники написали послания с поддержкой для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

Патриотическая программа действует в Химках с июля прошлого года. Как подчеркнул депутат Алексей Федоров, за это время в округе уже провели более 1200 мероприятий — от акций до образовательных встреч.