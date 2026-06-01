Патриотическая игра прошла в Чехове

В подмосковном Чехове прошла военно-патриотическая игра «Вперед, Россия», посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более 130 участников из восьми команд разных городов Подмосковья соревновались после двух месяцев напряженной подготовки.

Участников приветствовали герои СВО, в том числе легендарный донецкий снайпер, ветеран с позывным «Деки».

Заместитель главы городского округа Чехов Сергей Окунев отметил: «Боевое братство передает эстафету мужества и чести. То, что эта игра проходит под эгидой людей, прошедших реальные боевые действия, накладывает на нее особый смысл. Помните: побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто не бросает в беде товарищей и действует как единый слаженный кулак».

Ребятам из патриотических объединений Подмосковья предстояло преодолеть восемь этапов: метание гранат, доставка боекомплектов, ориентирование на местности, тактическая медицина и другие испытания. По итогам соревнований первое место заняла команда «Феникс» из Домодедова, второе — «Орленок» из Чехова, третье — «Вятичи» из Коломны.

Организаторами мероприятия выступили сотрудники Чеховского отделения «Боевого братства». Руководитель отделения Михаил Баранов рассказал: «Игра получилась очень интересной. Дети очень довольны. Мы их накормили, напоили, ребята выиграли кубки и медали». Цель игры — формирование гражданского сознания и готовности защищать Родину. Патриотическому воспитанию уделяет внимание и администрация округа. Ребята уже попросили провести осенний этап, а значит, традиция продолжится.