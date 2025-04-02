Патриотическая акция в поддержку бойцов СВО прошла в Солнечногорске

Патриотическую акцию «СВОИ рядом» организовали, чтобы поддержать бойцов СВО. Волонтеры собирали гуманитарную помощь, проводили мастер-классы и напоминали жителям о тех, кто прямо сейчас находится на передовой.

Мероприятие провели в городском парке культуры и отдыха в центре Солнечногорска. В рамках региональной акции «Доброе дело» каждый желающий мог передать необходимые вещи бойцам или написать письма со словами поддержки.

Рядом расположили выставку поискового отряда «Витязь». На ней представили экспонаты Великой Отечественной войны, которые нашли в экспедициях по местам боевых действий.

Гостям предлагали посетить мастер-класс по сборке и разборке оружия. Также жители поучаствовали в викторине «Улицы героев» и прослушали лекцию «Окопные свечи», где рассказали о возможностях поддержки солдат. Желающие могли согреться бесплатным горячим чаем на специальной станции.

«Такой акцией мы хотели поддержать бойцов, которые сейчас сражаются за нашу безопасность, независимость, защищают жителей мирных территорий. Мы всегда славились и побеждали благодаря единству. Любая помощь военнослужащим сейчас важна, нужна и приближает победу», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Завершила событие яркая концертная программа «Сильный народ — сильная Россия!».