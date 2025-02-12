Патриотическая акция помощи бойцам СВО прошла в Красногорске

Патриотическая акция «Поддержи солдата!», направленная на оказание помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, состоялась в округе. Организаторами мероприятия выступили центр помощи «Забота» совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области, а также волонтерская команда «Истра за своих», известная своим пошивом теплых вещей для бойцов.

«Приезжали в гости с Сергеем Владимировичем Колуновым к волонтерам „Истра за своих“ и впечатлились их работой. Теперь в нашем фонде СК „Развитие“ мы совместно начали отшивать теплые вещи», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов.

В ходе акции жители Красногорска собрали и передали 30 килограммов гуманитарной помощи, в состав которой вошли не только теплые перчатки и шапки, но предметы личной гигиены. Уже в ближайшее время ценный груз отправится в Луганск и Донецк, Белгород и Курск.

Кроме того, в рамках акции организовали благотворительную ярмарку, на которой жителям Красногорска удалось собрать 80 тысяч рублей. Участники ярмарки не только продемонстрировали свою активную гражданскую позицию, но и проявили свои кулинарные таланты.