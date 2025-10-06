Патриотическая акция «Пишу тебе, Герой!» прошла в Можайске

Площадкой для проведения мероприятия, организованного Можайским молодежным центром, стал третий корпус местного техникума. В акции приняли участие десятки студентов.

Учащиеся адресовали бойцам специальной военной операции искренние письма и трогательные открытки, в которых выразили слова искренней благодарности, поддержки и веры в победу. Каждое послание было наполнено теплом и заботой.

«Для меня эта акция стала возможностью лично поддержать наших защитников. Очень хочется, чтобы мои простые слова дошли до них, подарили немного радости и уверенности в том, что мы их ждем и верим в них, — поделилась одна из студенток Можайского техникума.

В рамках акции ребятам показали видеоролик «Письмо солдату», который напомнил, что в суровых фронтовых условиях простое послание становится настоящим символом связи с Родиной, поддержкой и источником сил для военнослужащих.