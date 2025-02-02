Патриотическая акция «100 дней до Победы» началась в Пушкино

В Год защитника Отечества в городском округе Пушкинский стартовала акция «100 дней до Победы». В муниципалитете создали штаб «Юнармии», удостоверения юнармейцев получили 24 жителя округа.

Как отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, это мероприятие стало особенно знаковым, потому что проходит в Год защитника Отечества.

«И в этот юбилейный год остается всего лишь 100 дней до Дня Победы», — добавил руководитель муниципалитета.

Собравшиеся обсудили важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны и о том, что необходимо передавать знания подрастающему поколению.

«Патриотика, память, забота о ветеранах — это очень важно для молодежи и для взрослого поколения. У нас есть и герои спецоперации, которые уже с нами здесь сегодня. И ветераны, и парни, которые доблестно защищают Родину, будут общаться с молодежью», — рассказал региональный руководитель общественного движения «Волонтеры Победы» Московской области Никита Ильичев.