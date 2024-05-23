Пассажирский самолет заметили над Украиной
Пассажирский самолет Turkish Airlines пролетел над Винницкой областью Украины
Пассажирский самолет Boeing авиакомпании Turkish Airlines заметили в небе над территорией Украины. На тот момент борт пролетал над Винницкой областью.
«По данным сервиса Flightradar, борт принадлежит компании „Турецкие авиалинии“», — сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».
Издание отметило, что с началом специальной военной операции пассажирское авиасообщение с Украиной было прервано.
Пока неизвестно, дали ли представители Turkish Airlines комментарии по этому поводу.
До этого украинские СМИ сообщили об объявлении воздушной тревоги по всей стране после взлета МиГ-31К в России. Позже ее отменили.