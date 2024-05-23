Пассажирский самолет заметили над Украиной

Пассажирский самолет Turkish Airlines пролетел над Винницкой областью Украины

Фото: РИА «Новости»

Пассажирский самолет Boeing авиакомпании Turkish Airlines заметили в небе над территорией Украины. На тот момент борт пролетал над Винницкой областью.

«По данным сервиса Flightradar, борт принадлежит компании „Турецкие авиалинии“», — сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

Издание отметило, что с началом специальной военной операции пассажирское авиасообщение с Украиной было прервано.

Пока неизвестно, дали ли представители Turkish Airlines комментарии по этому поводу.

До этого украинские СМИ сообщили об объявлении воздушной тревоги по всей стране после взлета МиГ-31К в России. Позже ее отменили.

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