Парусную регату для ветеранов СВО провели на озере Сенеж в Солнечногорске

На озере Сенеж в Солнечногорске 5 сентября прошла парусная регата «Кубок мира» для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Участники применили навыки управления яхтами, полученные на летних мастер-классах.

Организатором выступил «Межотраслевой институт реабилитации человека» под руководством Дмитрия Павленко при участии Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска. Занятия по яхтингу проходили в рамках федерального проекта «Сила героев — в тебе», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

«Такие проекты помогают нашим защитникам не только восстановить физическое и эмоциональное состояние, но и почувствовать себя частью большого сообщества единомышленников. Парусный спорт требует командной работы, концентрации и взаимопомощи — качеств, которые близки каждому ветерану. И мы рады создавать и поддерживать инициативы для их активной и полноценной жизни», — отметила советник главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Ассоциация ветеранов СВО в Солнечногорске продолжает проводить проекты, помогающие участникам адаптироваться к мирной жизни: занятия адаптивным спортом, картингом и водными видами активности.

Получить психологическую и юридическую помощь участники СВО и их близкие могут в Ассоциации ветеранов СВО по адресу: улица Красная, дом 22А, ТЦ «Солнечный», 1 этаж. Присоединиться к команде можно по телефону: +7 996 966-33-70.