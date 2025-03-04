Парты героя в честь двух участников СВО открыли в школе № 98 в Раменском

Церемония открытия двух Парт Героя в честь выпускников учебного заведения, участников специальной военной операции, героически погибших гвардии лейтенанта Николая Евсеева и рядового Павла Фролова, прошла в Кратовской школе. Образовательное учреждение присоединилось к одноименному всероссийскому проекту.

Участниками мероприятия стали родственники погибших, куратор партийного проекта «Новая школа» Наталья Асеева, муниципальный депутат, член фракции «Единая Россия» Алексей Емельянов, а также ученики школы и педагоги.

«Парта Героя — это напоминание подрастающему поколению о том, что герои живут среди нас, что вклад каждого в нашу будущую Победу важен и нужен», — сказала Наталья Асеева.

Николай Евсеев отправился в зону СВО в марте 2024 года. Он служил на южно-донецком направлении. Благодаря его заслуге, взяли под контроль ряд опорных пунктов противника без потерь личного состава. Николай погиб 3 декабря 2024 года в Донецкой Народной Республике.

Павел Фролов стал добровольцем в ноябре 2022 года. Он участвовал в штурме по захвату укрепрайона «Царская охота» под Авдеевкой. Павел погиб 6 ноября 2023 года в Херсонской области.

Отметим, что открытие Парты героя состоялось в рамках партпроекта «Новая школа».

«Наш долг — бережно хранить память о героях нашей страны. И именно работа в рамках партийных проектов позволяет комплексно подойти к патриотическому воспитанию молодежи. Реализуя на территории округа проекты „Новая школа“ и „Историческая память“, мы вовлекаем ребят в открытие Парт Героя, встречи с ветеранами, уроки мужества, памятные митинги, а также в написание писем нашим бойцам», — добавил Алексей Емельянов.