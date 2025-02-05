Парту в честь Героя России Григория Бояринова открыли в школе № 3 в Балашихе

В школе № 3 имени Григория Бояринова в микрорайоне Павлино состоялось торжественное открытие именной парты в честь Героя России, подполковника Дмитрия Разумовского. На мероприятии присутствовали депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, председатель Совета депутатов Балашихи и руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов, полковник запаса Сергей Яковлев, ветераны боевых действий, а также руководство школы, юнармейцы и ученики.

Директор школы Юлия Сучкова отметила, что это событие является знаковым для учебного заведения.

«Сегодня мы открыли уже вторую парту Героя. Первая была посвящена Григорию Бояринову и была открыта до присвоения имени нашей школе. Мы активно занимаемся патриотическим воспитанием, у нас есть аллея, посвященная Героям Великой Отечественной войны и участникам локальных конфликтов. Мы свято храним память о важных исторических событиях как прошлого, так и настоящего», — подчеркнула Сучкова.

Дмитрий Разумовский родился в 1968 году в Ульяновске и с детства мечтал стать военным. В школе он проявлял себя как отличник и активист, достигнув успехов в боксе, став чемпионом среди юношей СССР в 1985 году. С 1986 года он служил в Вооруженных Силах СССР, а затем, в октябре 1996 года, был приглашен на службу в органы государственной безопасности России, став частью группы «Вымпел».

Разумовский принимал участие в Первой и Второй чеченских войнах, проявив выдающуюся храбрость. Третьего сентября 2004 года он пал жертвой снайпера во время операции по освобождению заложников в Беслане. За свои заслуги он был посмертно удостоен звания Героя России.

Открытие именной парты стало важным шагом в патриотическом воспитании подрастающего поколения, позволяя студентам глубже узнать о значимых фигурах, которые отдали свои жизни за безопасность и свободу страны.