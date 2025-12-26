Парту в честь двух бойцов СВО открыли в школе села Тропарево Можайского округа

В школе «Перспектива» села Тропарево 26 декабря состоялась торжественная церемония открытия мемориальной «Парты героев», посвященной памяти двух участников специальной военной операции Владимира Круглякова и Тимофея Орендарчука. Оба героя погибли в зоне боевых действий и были посмертно награждены Орденом Мужества.

На мероприятии присутствовали официальные лица, представители общественности, юнармейцы, школьники и родственники погибших. Глава Можайского округа Денис Мордвинцев отметил важность памяти о героях, подчеркнув, что они, как и все собравшиеся, жили и учились здесь, но встали на защиту Родины в трудные времена.

Владимир Кругляков, находясь на передовой, 4 мая 2025 года проявил мужество, обнаружив приближающийся вражеский беспилотник и предприняв меры для его уничтожения, что спасло жизни его сослуживцев, хотя сам он получил смертельные ранения. Тимофей Орендарчук погиб 4 марта 2024 года при выполнении боевой задачи в районе Новомихайловки.

На церемонии были показаны видео-биографии героев, а сослуживцы рассказали о их подвигах. Право открыть мемориальную парту было предоставлено родным героев.