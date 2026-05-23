Парту имени бойца СВО открыли в школе Серпухова

Парту Героя в честь выпускника, участника специальной военной операции Алексея Воронина, открыли 22 мая в школе № 7 «Центр непрерывного образования» в Серпухове. На церемонии присутствовали жена и трое детей бойца.

Алексей Воронин с детства мечтал стать военным. В октябре 2022 года добровольцем ушел на СВО. Служил пулеметчиком в звании гвардии рядового под позывным «Ворон» на Запорожском направлении. Его 1430-й мотострелковый полк, позже получивший звание «Гвардейский», сдержал один из самых сильных натисков противника и сохранил стратегически важные рубежи. Алексей был награжден медалью Георгия Жукова и ведомственной медалью участника СВО.

11 января 2026 года при выполнении боевого задания в Херсонской области Алексей Воронин погиб. Указом президента он посмертно награжден орденом Мужества. Сослуживцы вспоминают его как честного, порядочного человека и настоящего друга.

Всего в округе открыто 36 парт Героя в рамках региональной программы «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия». Имена защитников навсегда останутся в памяти поколений. Дома у Алексея остался годовалый сын Макар.