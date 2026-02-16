Парту героя в память об участнике СВО открыли в округе Пушкинский

Мемориальный объект появился 13 февраля в третьем корпусе Образовательного комплекса № 2 в микрорайоне Заветы Ильича. Его посвятили Никите Колованову, погибшему при исполнении воинского долга в Курской области.

В церемонии приняли участие родные и близкие героя, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан, член общественной палаты Московской области Инна Орлова, координатор местного отделения фонда «Защитники Отечества» Любовь Самсонова, руководитель окружного отделения «Молодой Гвардии» Максим Ядыкин, а также представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции и «Боевого братства».

Указом президента Российской Федерации Никита Колованов посмертно награжден орденом Мужества. Награду семье передал Михаил Ждан.

«Парта Героя» призвана сохранить память о земляке, который проявил мужество и преданность стране. На его примере будут воспитываться школьники, для которых важно знать о подвиге и учиться патриотизму.