Парту героя в память об участнике СВО открыли в Новопетровской школе в Истре

В Новопетровской школе установили Парту героя в честь выпускника Николая Урубкова, героически погибшего во время специальной военной операции. Церемония прошла в рамках партийного проекта «Единой России».

В Новопетровской школе Истринского округа состоялось торжественное открытие Парты Героя, посвященной выпускнику учебного заведения Николаю Урубкову. Он родился и учился в этом селе, всю свою жизнь посвятил службе Родине. После выполнения боевых задач на Северном Кавказе, где военнослужащий был награжден медалью «За отвагу», в сентябре 2022 года он отправился добровольцем в зону СВО.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Николай служил в составе саперной группы 4-й гвардейской танковой дивизии на должности заместителя командира взвода. 17 января 2023 года он героически погиб в поселке Коломычиха Луганской области, прикрывая отход товарищей после разведывательного рейда. Его самоотверженность спасла жизни всей разведгруппы. За проявленное мужество Николай Урубков был посмертно награжден орденом Мужества.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Проект «Парта героя» реализуется по инициативе партии «Единая Россия». В образовательных учреждениях муниципального округа Истра регулярно устанавливают такие памятные парты в честь жителей, отдавших жизни за Родину. Эта образовательная инициатива помогает молодому поколению осознать, что патриотизм проявляется в поступках, решимости и ответственности перед страной.