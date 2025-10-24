Парту героя в память об участнике СВО открыли в Новопетровской школе в Истре
В Новопетровской школе установили Парту героя в честь выпускника Николая Урубкова, героически погибшего во время специальной военной операции. Церемония прошла в рамках партийного проекта «Единой России».
В Новопетровской школе Истринского округа состоялось торжественное открытие Парты Героя, посвященной выпускнику учебного заведения Николаю Урубкову. Он родился и учился в этом селе, всю свою жизнь посвятил службе Родине. После выполнения боевых задач на Северном Кавказе, где военнослужащий был награжден медалью «За отвагу», в сентябре 2022 года он отправился добровольцем в зону СВО.
Николай служил в составе саперной группы 4-й гвардейской танковой дивизии на должности заместителя командира взвода. 17 января 2023 года он героически погиб в поселке Коломычиха Луганской области, прикрывая отход товарищей после разведывательного рейда. Его самоотверженность спасла жизни всей разведгруппы. За проявленное мужество Николай Урубков был посмертно награжден орденом Мужества.
Проект «Парта героя» реализуется по инициативе партии «Единая Россия». В образовательных учреждениях муниципального округа Истра регулярно устанавливают такие памятные парты в честь жителей, отдавших жизни за Родину. Эта образовательная инициатива помогает молодому поколению осознать, что патриотизм проявляется в поступках, решимости и ответственности перед страной.