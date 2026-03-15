Парту Героя в память об участнике СВО открыли в Химках

Торжественная церемония прошла в школе № 8 имени В. И. Матвеева. Мероприятие приурочили ко второй годовщине гибели выпускника Алексея Ковылина, посмертно награжденного Орденом Мужества.

Алексей Ковылин родился и вырос в Химках, учился в этой школе. Педагоги вспоминают его как доброго, воспитанного и целеустремленного ученика, всегда готового прийти на помощь. Он был ветераном боевых действий в Чеченской Республике и участвовал в специальной военной операции. Погиб 13 марта 2024 года при исполнении воинского долга.

В церемонии участвовали депутат Государственной думы Ирина Роднина, глава округа Инна Федотова, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и депутат Инна Монастырская. Право открыть парту предоставили Инне Федотовой и сестре героя.

Директор школы Ольга Игнатьева отметила, что открытие парты — способ сохранить память о выпускнике и передать ее ученикам. Ирина Роднина подчеркнула, что инициатива «Единой России» делает память о героях живой и осязаемой для молодежи, формируя патриотические ценности. В школе продолжает учиться племянник Алексея, для которого подвиг дяди стал примером мужества и верности долгу.