Парту героя в память об участнике СВО открыли в Балашихе

Торжественная церемония прошла в гимназии № 1 имени Героя Российской Федерации А. В. Баландина. Мемориальный объект посвятили Анатолию Бортновскому, погибшему при выполнении боевых задач.

В мероприятии приняли участие глава округа Сергей Юров, председатель местного Совета депутатов Геннадий Попов, представители управления образования, педагоги и учащиеся школы.

Анатолий Бортновский родился в семье военнослужащих в 1967 году в городе Белая Церковь Киевской области. Он окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск в Балашихе. Весной 2022 года добровольцем отправился в зону специальной военной операции.

Сергей Юров отметил важность сохранения памяти о героях и поблагодарил педагогов и школьников за участие в этой работе. Он призвал ребят помнить подвиги земляков и быть достойными их примера.

14 мая 2022 года во время боя за село Мартыново в Харьковской области Анатолий Бортновский погиб, спасая жизни 25 молодых сослуживцев. Посмертно награжден медалью «За отвагу».

Его супруга Ольга Бортновская — депутат местного Совета депутатов, директор школы № 8 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и руководитель Комитета семей воинов Отечества в Балашихе. Она также присутствовала на церемонии открытия.

Проект «Парта Героя» реализуется в рамках партийной инициативы «Новая школа» и направлен на патриотическое воспитание молодежи.