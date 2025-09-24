Парту героя в память о бойце СВО Сергее Богданове открыли в школе в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В средней школе Чехов-2 открыли мемориальную доску и Парту героя в память об участнике специальной военной операции Сергее Богданове. На торжественном мероприятии присутствовали глава муниципального округа Михаил Собакин, семья, друзья и знакомые героя, а также местные жители, ученики и юнармейцы.

«Установка мемориальной доски на здании школы — это дань памяти и уважения герою, который не пожалел своей жизни, защищая нашу Родину. Для нас важно, чтобы наши дети знали имена и подвиги героев, которые жили рядом, чтобы хранили память о них. Сергей за свою короткую жизнь стал настоящим символом стойкости и беспримерной любови к Родине. Его имя навсегда будет вписано в историю нашей страны, округа и школы, где он учился», — отметил Михаил Собакин.

Родился и вырос Сергей Богданов в военном городке, в школу ходил там же. После получения полного среднего образования ушел на срочную службу, которую проходил в воздушно-десантных войсках Наро-Фоминска, где подписал контракт на участие в специальной военной операции.

Сергей принимал участие в освобождении населенных пунктов, участвовал во взятии Бахмута, служил в Часовом Яре. В сентябре 2024 года он героически погиб при выполнении боевых задач на Курском направлении.

За проявленное мужество и героизм Сергей Богданов был награжден медалью Жукова и медалью Суворова, посмертно — орденом Мужества.