Парту героя в память о бойце СВО Михаиле Иванове открыли в Можайске

29 октября в Можайской школе № 1 состоялась торжественная церемония открытия Парты героя, посвященной выпускнику учебного заведения, младшему сержанту Михаилу Юрьевичу Иванову, героически погибшему при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. В мероприятии приняли участие родственники и друзья бойца, представители администрации округа, ветеран СВО, координатор Госфонда «Защитники Отечества», школьники и ученики кадетского класса.

Михаил Иванов родился 29 марта 1996 года в поселке Колычево Можайского района. Окончив школу № 1 в 2012 году, он поступил в Можайский многопрофильный техникум, где получил специальность повара-кондитера 3-го разряда. В октябре 2022 года Михаил добровольно подписал первый контракт и вступил в штурмовой отряд «Невский», где в течение семи месяцев выполнял боевые задачи на передовой. 17 июня 2024 года он принял решение вернуться в зону СВО, заключив второй контракт.

В декабре 2024 — январе 2025 года Михаил получил ранение, однако после прохождения лечения в госпитале сразу вернулся на линию фронта. 15 февраля 2026 года младший сержант Иванов героически погиб в районе населенного пункта Коломыйчиха. За время службы он был награжден медалью «За боевые отличия», медалью «Участнику специальной военной операции», а также тремя благодарностями за доблестное выполнение служебных обязанностей. Близкие вспоминают его как справедливого, доброго и самоотверженного человека, который пошел на фронт ради защиты семьи и Родины со словами: «Если не я, то кто еще?»

В ходе церемонии прозвучали слова памяти и благодарности, участники возложили цветы. Право открыть Парту героя было предоставлено родственникам Михаила Иванова.